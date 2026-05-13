Glosario de MasterChef 24/7: términos que debes conocer para entender el reality show más esperado

MasterChef 24/7 está por comenzar y promete cambiar por completo la forma en la que el público vive la competencia culinaria más famosa de México. Ahora no solo veremos los retos en la cocina, también habrá transmisiones en tiempo real , convivencia entre participantes y nuevas dinámicas que harán más intensa la experiencia.

Por eso, antes de que se enciendan las parrillas y comiencen los primeros desafíos, conviene familiarizarse con algunos de los términos que escucharás constantemente a lo largo del reality. Desde espacios clave dentro del Mundo de MasterChef hasta conceptos de competencia, este glosario te ayudará a entender mejor todo lo que ocurre en MasterChef 24/7. Toma nota.

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Glosario MasterChef 24/7

• Mundo MasterChef: Espacio integral donde conviven y compiten los participantes. Incluye todas las áreas del programa y es el centro de la experiencia 24/7.

• Cocina maestra: Área central donde se desarrollan los retos en vivo. Está equipada con estaciones completas, ingredientes y electrodomésticos para cada participante.

• Cocina oculta: Espacio alterno de operación donde los participantes deben cocinar en condiciones de servicio real, evaluando su organización, velocidad y consistencia fuera de la cocina principal.

• Terraza. Espacio abierto dentro del Mundo MasterChef destinado al esparcimiento de los participantes. También se utiliza para la realización de retos express.

• Huerto: Espacio dentro del Mundo MasterChef destinado al cultivo de hierbas, vegetales y otros ingredientes frescos que pueden ser utilizados en las preparaciones.

• Mercado: Espacio ubicado dentro de la cocina principal donde los participantes seleccionan los ingredientes necesarios para sus preparaciones.

• Balcón: Espacio donde los participantes a salvo observan el desarrollo de los retos y a quienes continúan en competencia o están en riesgo de eliminación.

• La Cabina: Espacio destinado a las entrevistas de los participantes. También es utilizado por la producción para seguimiento, revisión o atención de requerimientos.

• Parrilla: El espacio desde el cual se observa, comenta y analiza en tiempo real todo lo que sucede en el reality.

• Sala de preparación: Backstage donde los participantes van antes y después de cocinar en el reto en vivo.