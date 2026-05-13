Las diferencias y responsabilidades de los Chefs y maestros en MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 está a solo unos días de dar inicio y regresa en este 2026 con un innovador formato en el que el público podrá observar a los cocineros a cada momento. Esta edición también traerá a los maestros del fuego, quienes serán los encargados de impartir clases a los concursantes, mientras que los chefs tendrán como misión calificar los platilos. Para que conozcas más de las responsabilidades y diferencias de cada rol, aquí te contamos a detalle.

Esta temporada de la cocina más famosa de México traerá una experiencia nueva para los cocineros y el público, debido a que los participantes permanecerán en las instalaciones del Mundo de MasterChef y serán grabados durante todo el día. Además de la convivencia durante tres meses, también tendrán retos y clases de cocina.

Así ha sido el cambio de Adrián Herrera a los largo de los 10 años de MasterChef.|Crédito: YouTube MasterChef México / @MasterChefMX

Chefs y maestros en MasterChef 24/7: diferencias y responsabilidades

Como en ediciones anteriores, el reality contará con chefs especializados que juzgarán los platillos de los cocineros para decidir la mejor preparación, estos jueces, cumplen funciones distintas a las de los maestros dentro de una competencia gastronómica, aunque ambos tienen un papel importante en el desarrollo del programa.

Por un lado, los chefs encargados de evaluar el trabajo de los participantes. Su responsabilidad principal es degustar los platillos y analizar diferentes aspectos de cada preparación, como el sabor, la presentación, la técnica y la creatividad. Además de probar la comida, también deben tomar decisiones clave dentro de la competencia, por ejemplo definir puntuaciones, elegir a los mejores participantes o quién continúa en la competencia y quién queda eliminado.

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Por otro lado, los maestros tienen una función más formativa y de acompañamiento. Son expertos que comparten sus conocimientos con los participantes y los ayudan a mejorar sus habilidades. Su responsabilidad consiste en enseñar técnicas, orientar el aprendizaje y brindar apoyo durante el proceso de formación.

A diferencia de los jueces, los maestros no se enfocan principalmente en calificar, sino en guiar y motivar a los concursantes para que desarrollen mejor sus capacidades culinarias y aprendan de la experiencia.

Los nombres de los chefs y los maestros del fuego en MasterChef 2026

En esta temporada regresan los chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera para probar y calificar los platillos, así como para elegir quién sale del reality. Mientras que las clases serán impartidas por Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos maestros del fuego.

Como conductora Claudia Lizaldi volverá para apoyar a los concursantes, mientras que los host digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt.

Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el próximo domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.