Qué se sabe del formato 24/7 de MasterChef México y por qué podría cambiar por completo el reality

MasterChef México ha evolucionado y con ello también su formato, pues la cocina más famosa del país tendrá un concepto 24/7 por lo que esta nueva esta podría cambiar el reality por completo. ¿Estás listo para ser parte de MasterChef 24/7?

Después de años manteniendo la fórmula clásica de episodios semanales, retos eliminatorios y momentos editados para televisión, MasterChef México prepara un cambio que podría transformar por completo la manera en la que se consume el reality culinario.

¿Qué es MasterChef 24/7?

MasterChef 24/7 es un formato que busca acercar a los seguidores del programa a todo lo que sucede dentro y fuera de la competencia. La gran diferencia es que ahora los fans no solo verán los retos principales, también podrán seguir parte de la convivencia diaria de los participantes en tiempo real.

Habrá transmisiones en vivo, diferentes tipos de retos, además, podrás seguir todo el día cómo será la convivencia de los participantes. Desde sus estrategias, amistades, tensiones y momentos inesperados que normalmente no llegan a la pantalla tradicional.

Uno de los puntos más llamativos es la participación del público. En esta nueva versión, la audiencia tendrá la posibilidad de votar y participar en algunas decisiones relacionadas con la competencia, algo que podría cambiar la dinámica habitual del programa y generar todavía más interacción en redes sociales.

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¿Cuándo se estrena MasterChef 24/7?

El estreno oficial de MasterChef 24/7 está programado para el próximo 17 de mayo de 2026 por Azteca Uno. El nuevo formato podrá verse en vivo a través de la señal digital de TV Azteca, Disney+, así como transmisiones especiales para seguir cada momento de la competencia.

Para muchos seguidores del reality, este podría ser el cambio más grande en la historia de MasterChef México. Ya no se tratará únicamente de cocinar bajo presión, sino de convivir frente a las cámaras prácticamente todo el tiempo. Y eso podría convertir cualquier discusión, alianza o error en parte fundamental de la competencia.