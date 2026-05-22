Gracias al voto del público, Julio se convierte en el nuevo salvado de MasterChef 24/7

Luego de retomar la fuerte pelea que ocurrió entre Lancer y Antrax en la tensa batalla por equipos de anoche, Claudia Lizaldi se tomó un momento para revelar al cocinero que se vio favorecido con el apoyo del público para convertirse en el más reciente salvado de MasterChef 24/7.

Lancer explota y busca abandonar la cocina mientras desata tensión total en MasterChef 24/7

Julio consigue el 19.70% de los votos del público

Luego de una incómoda situación con Lancer y Claudia Lizaldi, la conductora reveló en vivo que Julio se había convertido en el nuevo salvado de la semana en curso gracias al 19.70% de los votos del público, por lo que el cocinero se sumó a Lula, Diego, Ricardo e Ixdit como los participantes que llegarán a la segunda semana del reality show.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Julio, como actual poseedor del poder del Pin, tuvo la encomienda por parte de los chefs de dividir a sus compañeros en dos equipos, de los cuales saldrán los nuevos portadores de los mandiles negros del importante reto de esta noche.

Cabe apuntar que Lancer no formó parte de ningún grupo y poco antes de comenzar el reto, se retiró de la cocina más famosa de México.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Julio, Lula, Ricardo, Diego e Ixdit como los participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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