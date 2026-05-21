Hora límite para votar hoy 21 de mayo del 2026 por el cocinero que quieres salvar en MasterChef 24/7

Las emociones y los retos dentro de MasterChef 24/7 comienzan a generar conversación y a casi a una semana de su gran estreno el público ya ha identificado quién de los 22 participantes merece su apoyo, pues durante estos días de votaciones han respondido de la mejor manera ya que con su ayuda se ha perfilado el rumbo que tendrá este reality culinario.

Recientemente el públicó votó para elegir al tercer capitán que participaría el miércoles 20 de mayo 2026 en la Batalla por Equipo, y unirse con Lula y Carmen para estar al frente de los equipos, en esta votación Jazmín se ganó el título. Sin embargo, durante el reto solo un equipo logró coronarse y fue el de Lula, ella subió directamente al balcón con tres participantes más que ella eligió; Ixdit, Diego y Ricardo, hoy el público tendrá que elegir a un quinto participante para acpmpañarlos.

¿Por quién puedo votar para que sea el quinto participante en subir al balcón de MasterChef 24/7?

En la emisión de este jueves 21 de mayo el público jugará un papel importante, pues a través de sus votos se definirá la lista de los participantes que estarán en el balcón y con ello se libran de cocinar este domingo de eliminación. Cabe recordar que en equipo de Lula se encongtraba Lancer y por portar mandil negro, no pudo ser elegido, de esa misma forma, el público no podrá votar por él, ya que, al utilizar el mandil de este color lo hace acredor directo de estar en riesgo de abandonar la cocina más famosa de México.

Javier

María

Nash

Michelle

Luis

Flor

Jazmín

Camila

Antrax

Daniela

Arturo

Ramahá

Claudia

Emmanuel

Julio

Pablo

Carmen

¿Hasta a que hora tengo para emitir mi voto y elegir al quinto participante para subir al balcó de MasterChef 24/7?