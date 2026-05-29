Gracias a los votos del público, María gana la ventaja y cocina con la ayuda de Ixdit para evitar el mandil negro

La tensión se mantuvo al rojo vivo en la gala de delantales negros, pues solamente hay cuatro cocineros (Claudia, Pablo, Arturo y Daniela) que ya aseguraron su permanencia en MasterChef 24/7 por una semana más, por lo que los 17 participantes restantes hicieron todo lo posible por eludir el reto de eliminación del próximo domingo y esta noche, una de ellas consiguió una ventaja considerable para evitar el indeseable mandil negro, ¿de quién se trata? Te invitamos a conocerlo a continuación.

María se ganó el apoyo del público

Luego de que los Chefs sorprendieran a los cocineros que estaban formados en parejas con el hecho de que realmente competirían entre ellos y no como equipo, María, Carmen y Michelle, quienes conformaban el único trío de la noche, fueron los únicos nombres que se encontraban a votación del público con el fin de otorgarle una importante ventaja solamente a una de ellas.

Claudia Lizaldi se encargó de anunciar que la favorecida con el mayor número de votos del público fue María, por lo que recibió la ventaja de cocinar con un compañero de su elección por exactamente 20 minutos y decidió valerse de la ayuda de Ixdit para preparar su propuesta gastronómica.

Cabe apuntar que luego de la degustación por parte de los paladares más exigentes de México, los Chefs definieron que los previos portadores de los mandiles negros fueran Camila, Antrax, Luis, Ricardo, Emmanuel, Nash y Diego.

¿Quién será la última cocinera en vestir un delantal negro?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Claudia, Pablo, Arturo y Daniela como los nuevos participantes salvados de la semana.

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