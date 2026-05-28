¿Quiénes son los Cocineros que HOY 28 de mayo tienen Delantal Negro y están en riesgo de eliminación este domingo en MasterChef 24/7?

Esta segunda semana de MasterChef 24/7 las cosas han dado un nuevo giro, pues entre los Retos que hemos presenciado, así como los diferentes equipos que día con día entran a la cocina, han vuelto que ningún participante tenga alguna certeza sobre lo que será su continuidad en el reality show.

Apenas ayer miércoles conocimos a los participantes que subieron al Balcón, lo que les ha asegurado la permanencia dentro del reality al menos una semana más, donde tras vencer en el Reto de Equipos, Claudia, la capitana eligió a Pablo y Arturo; aunque el para esta misma salvación, el público eligió a Daniela a través de las votaciones.

¿Qué cocineros tienen Delantal Negro en la segunda semana de MasterChef 24/7?

Este jueves las dinámicas han cambiado la manera en que los participantes se enfrentan a los Retos, pues los veremos trabajar en equipos para evitar hacerse del temido Delantal Negro, poniéndolos una vez más a prueba y obligándoles a convivir entre ellos para no perder el Reto que los llevaría a las votaciones y a su posible salida:



Julio y Antrax

y Flor y Nash

y ⁠Ramaha y Emmanuel

y ⁠Ixdit y Luis

y Ricardo y Lula

y Pablo y Arturo

y Diego y Lancer

y María, Carmen y Michelle

¿Quién puede salir de MasterChef 24/7 este domingo?

Debemos de esperar a que concluya el programa de este jueves 28 de mayo para conocer a los Cocineros que estarían viéndose en la Gala de este domingo, donde lamentablemente uno deberá abandonar MasterChef 24/7.

Debido a lo impredecible que puede ser este formato, te recordamos la importancia que tienen tus votos, siendo que tú tienes el poder de salvar a tu participante favorito a través de nuestro sitio web oficial y la app de Tv Azteca en Vivo, la cuál está disponible en la AppStore y Play Store dependiendo de la votación que se encuentre activa.

¿Quiénes lograrán salvarse este jueves? ¡No te pierdas MasterChef 24/7 de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.

