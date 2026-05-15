Hasta qué hora puedes votar HOY 15 de mayo por tu creador de contenido favorito para que forme parte de MasterChef 24/7

La experiencia de MasterChef 24/7 con TikTok empezó con toda la actitud y 13 celebridades de internet entraron a la cocina más famosa de México para demostrar sus habilidades culinarias. Y las votaciones continúan para que el público elija cuál de ellos debería convertirse en un participante oficial, por lo que además de que deben dar su mejor esfuerzo en las clases con los chefs y retos, la elección del público es muy importante.

Cómo votar por tu influencer preferido en MasterChef 24/7 y hasta QUÉ HORA puedes hacerlo

Apoyar a los creadores en MasterChef México 2026 es muy sencillo y completamente GRATIS. Solo debes que ingresar al enlace: www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota y seleccionar a tu aspirante favorito. Tendrás la oportunidad de votar 10 veces; puedes hacerlo por un personaje o repartir los puntos gratuitos entre tus consentidos para beneficiarlos en los resultados finales.

Una vez que se termine esta increíble experiencia con TikTok, se hará el conteo para determinar al ganador. El influencer que tenga mayor cantidad de puntos, será el PRIMER integrante confirmado de MasterChef 24/7 y será anunciado el domingo 17 de mayo en el estreno oficial del reality de Azteca UNO.

Esto significa que concursará con otros cocineros de todo México que fueron seleccionados a través del casting nacional. Por lo que estará tomando clases con los "Maestros del fuego", que son Lili Cuéllar, Diego Niño, Isabel Carvajal y Édgar Núñez. Mientras que los domingos serán evaluados por los chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera.

¿Quiénes son TODOS los creadores de contenido que entraron a MasterChef México?

Abue Angie Recetas

Mariana Ávila

Susy Mouriz

Julio Vázquez

Liza Báez

Cecia Loaiza

Ale Castellanos

Marlife

Ale Hervi

Axel Armijo

Alee López

Denisse Castillo

Alex Durán

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Cuándo se estrena MasterChef 24/7 y dónde verlo

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 arranca oficialmente el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m., a través de la señal de Azteca UNO. Las cámaras de acceso total para este nuevo formato estarán disponibles en la web de Azteca UNO y Disney+. Para seguir el minuto a minutos, puedes sintonizar las redes sociales y sitio web de MasterChef México.