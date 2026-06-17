“Hay gente que dice comentarios pasivo-agresivo": Ixdit consuela a María tras soltar en llanto en MasterChef 24/7 (VIDEO)

María se armó de valor para hablar frente a sus compañeros de MasterChef 24/7 luego de que perdieran la batalla por equipos y los integrantes de su team terminaran enfrentándose en público. Al respecto, la cocinera aseguró que ella era la única responsable, y terminó llorando en el baño; así que Ixdit fue a consolarla y sus palabras terminaron por convencerla de salir y sentirse orgullosa de lo que sí pudo hacer.