“Hay que improvisar": Así se preparar Antrax para enfrentar la gala de esta noche en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero aseguró que en este momento no hay garantías en MasterChef 24/7.
Esta tarde en el Mundo MasterChef 24/7, Antrax sorprendió a Flor y a Ixidit al asegurar que durante el miércoles de batalla por equipos de esta noche habría que improvisar. Esto porque el cocinero se ha caracterizado por seguir siempre una estrategia y apegarse a su plan; sin embargo, a estas alturas de la competencia, ya nada está asegurado.