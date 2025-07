Hija de Andrea Noli hace su debut en televisión con MasterChef Celebrity Generaciones y es idéntica a su madre

MasterChef Celebrity Generaciones transmitió una final de infarto, en donde los finalistas tuvieron el apoyo de sus seres queridos. Una de las personalidades que llamó la atención fue Andrea Noli, quien estuvo acompañada de su hija Valentina.

El menú que presentó Andrea se llamó: La vuelta al mundo en 18 programas: La idea que planteó Andrea fue hacer un Shrimp Inception, una trilogía de camarones, que consistía en presentar un brisquet hecho sobre una cama de hojaldre, cubierto de ajonjolí, en la parte superior tenía un camarón braseado, acompañado de una salsita de camarón.

En su plato fuerte presentó un hojaldre con una salsa de cabrales, con chile serrano y para finalizar, un postre era un volcán de chocolate, relleno de una bola de queso con chapulines y naranja.

Ella es Valentina Noli, hija de Andrea Noli

Andrea Noli contó con el apoyo de su hija Valentina, quien hizo su debut en la televisión abierta mexicana, a través de la señal de TV Azteca en el programa MasterChef Celebrity Generaciones con una entrañable entrevista.

Entusiasmada, la joven mostró la gran admiración que siente por su mamá: “Verla llegar tan lejos y verla aprender tantas cosas nuevas y cosas que no había visto que podía hacer, o me había dado cuenta o me había mencionado, es impresionante y me enorgullece mucho”.

Durante todo el programa, Valentina sorprendió al ser una copia fiel de su mamá. Además, aseguró que era una gran finalista porque: “Ella sabe lo que quiere y lucha por ello, ella está capacitada para hacerlo”.

Valentina Noli es la hija de Andrea Noli, quien nació el 9 de septiembre de 2006, desde ese momento, la vida de la actriz cambió y tuvo un nuevo motivo para salir adelante.

