Jazmín le rendirá homenaje a Camila en MasterChef 24/7: “La tendré presente” (VIDEO)

Antes de que comenzara la gala del viernes de salvación, Jazmín se tomó un momento para explicar la elección de su outfit para esta noche. La cocinera se sinceró y contó que usará un vestido y un par de aretes que le regaló Camila antes de salir de MasterChef 24/7, esto como un homenaje y recordarle que la quiere y la lleva en su corazón en todo momento.