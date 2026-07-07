“No queremos aparentar": Julio lanza indirecta y asegura que él SÍ está en MasterChef 24/7 para cocinar

El grupo de “Las Divas” está muy contento por el triunfo de Carmen por el Pin en MasterChef 24/7 y esto hizo que Julio recordara la importancia de destacar en las pruebas. Es por esto que considera que es momento de que gane la capitanía y le pidió al público que no hagan caso a lo que sus compañeros dicen de ellos, pues es solo “mala publicidad” y no quieren aparentar nada.