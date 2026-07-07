“No queremos aparentar": Julio lanza indirecta y asegura que él SÍ está en MasterChef 24/7 para cocinar
El cocinero ya no quiere seguir sin ganar los retos de MasterChef 24/7 y advirtió que buscará la capitanía para demostrar sus ganas de lucirse en la cocina.
El grupo de “Las Divas” está muy contento por el triunfo de Carmen por el Pin en MasterChef 24/7 y esto hizo que Julio recordara la importancia de destacar en las pruebas. Es por esto que considera que es momento de que gane la capitanía y le pidió al público que no hagan caso a lo que sus compañeros dicen de ellos, pues es solo “mala publicidad” y no quieren aparentar nada.