Daniela rompe en llanto en MasterChef 24/7 y recuerda a Héctor Parra: “Espero que todo sea diferente” (VIDEO)
La cocinera no pudo contener las lágrimas cuando habló sobre estar separada de su papá, algo a lo que no se acostumbra y menos en días especiales.
Para Daniela, el tema de su papá es sumamente complicado y hace que su lado más sensible salga a la luz en MasterChef 24/7. Y desde que se despertó, la cocinera recordó que este 7 de julio es el cumpleaños de Héctor Parra, pero lejos de ser un momento feliz para ella, se entristeció al pensar cuánto tiempo llevan separados y le dijo lo mucho que desea que para el siguiente año puedan reunirse y celebrar como antes.