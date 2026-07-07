Daniela rompe en llanto en MasterChef 24/7 y recuerda a Héctor Parra: “Espero que todo sea diferente” (VIDEO)

Para Daniela, el tema de su papá es sumamente complicado y hace que su lado más sensible salga a la luz en MasterChef 24/7. Y desde que se despertó, la cocinera recordó que este 7 de julio es el cumpleaños de Héctor Parra, pero lejos de ser un momento feliz para ella, se entristeció al pensar cuánto tiempo llevan separados y le dijo lo mucho que desea que para el siguiente año puedan reunirse y celebrar como antes.