Estamos iniciando la octava semana del reality show de cocina más popular de todo México, pues MasterChef 24/7 ha seguido su curso con grandes sorpresas, enfrentamientos y sobre todo: intensidad y pasión por la gastronomía que han hecho que todo el país esté al tanto de lo que sucede cada noche y el 24/7.

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Como parte de una nueva jornada, este lunes se disputará detrás del fuego la tan codiciada Batalla por el Pin del Chef, beneficio que todo Cocinero quiere poseer dentro de este universo, pues este les da beneficios y toma de desiciones que terminan por tener un gran perso durante los siguiente días dentro de la competencia.

¿Quién ganará el Pin del Chef este lunes 06 de julio en MasterChef 24/7?

La noche de este lunes se estará llevando a cabo una Batalla por el Pin del Chef donde cualquier cosa podría pasar, sobre todo al ver cómo hasta la más mínima decisión podría cambiarlo todo dentro del universo de MasterChef 24/7, por lo que su conquista es primordial dentro de una competencia donde cualquier cosa podría pasar.

Aunque todo mundo quiera hacerse del Pin del Chef, solamente uno de los Cocineros podrá levantarlo, comenzando a dar sazón a una nueva semana dentro de MasterChef 24/7.

¿Quiénes han sido eliminados de MasterChef 24/7?

Entrando a la octava semana de MasterChef 24/7, la competencia ya ha comenzado a dejar a una gran cantidad de participantes fuera de la cocina, tales como:



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Ricardo

Lula

María

Pablo

Ismael

Diego

Cada domingo de Eliminación representa un gran riesgo de salir para los participantes, pues en una gala del día domingo, hasta el mínimo error podría costar muy caro, pues la tensión y la intensidad sube de maneras inimaginables.