María rompe en llanto frente a los chefs de MasterChef 24/7: “Llegaste derrotada”

La noche del jueves de delantal negro en MasterChef 24/7 dejó uno de los momentos más emocionales de la semana. Entre nervios, presión y críticas intensas, María terminó rompiendo en llanto frente a los chefs luego de recibir un inesperado llamado de atención por parte de la chef Zahie.

La participante enfrentó la complicada dinámica de tercias junto a Michelle y Carmen , donde las tres tuvieron que cocinar utilizando los mismos ingredientes. Entre los elementos principales se encontraban pescado, espárragos, Iberia y ninche, ingredientes con los que debían demostrar técnica, creatividad y control bajo presión.

Aunque las tres participantes intentaron destacar en una de las pruebas más importantes de la semana, solamente Michelle logró salvarse del delantal negro. Finalmente, María y Carmen terminaron colocándose el temido mandil que las pone en riesgo rumbo al domingo de eliminación.

Chefs de MasterChef 24/7

Sin embargo, el momento que más llamó la atención no fue precisamente la evaluación del platillo, sino la fuerte conversación que María tuvo con la chef Zahie frente a todos.

Durante las críticas, la chef dejó claro que su molestia no estaba relacionada directamente con la preparación del pescado. De hecho, sorprendió al revelar que ella había votado para salvar a María debido a que consideró que la cocción de su proteína había sido excelente.

Chef Zahie de MasterChef hace llorar a María

Pero inmediatamente después, Zahie le hizo una observación mucho más personal y emocional. “Lo que no te perdono es que llegaste derrotada”, le dijo la chef frente al resto de participantes.