María rompe en llanto frente a los chefs de MasterChef 24/7: “Llegaste derrotada”
María no logró salvarse del delantal negro durante este jueves 28 de mayo.
La noche del jueves de delantal negro en MasterChef 24/7 dejó uno de los momentos más emocionales de la semana. Entre nervios, presión y críticas intensas, María terminó rompiendo en llanto frente a los chefs luego de recibir un inesperado llamado de atención por parte de la chef Zahie.
La participante enfrentó la complicada dinámica de tercias junto a Michelle y Carmen, donde las tres tuvieron que cocinar utilizando los mismos ingredientes. Entre los elementos principales se encontraban pescado, espárragos, Iberia y ninche, ingredientes con los que debían demostrar técnica, creatividad y control bajo presión.
Aunque las tres participantes intentaron destacar en una de las pruebas más importantes de la semana, solamente Michelle logró salvarse del delantal negro. Finalmente, María y Carmen terminaron colocándose el temido mandil que las pone en riesgo rumbo al domingo de eliminación.
Sin embargo, el momento que más llamó la atención no fue precisamente la evaluación del platillo, sino la fuerte conversación que María tuvo con la chef Zahie frente a todos.
Durante las críticas, la chef dejó claro que su molestia no estaba relacionada directamente con la preparación del pescado. De hecho, sorprendió al revelar que ella había votado para salvar a María debido a que consideró que la cocción de su proteína había sido excelente.
Chef Zahie de MasterChef hace llorar a María
Pero inmediatamente después, Zahie le hizo una observación mucho más personal y emocional. “Lo que no te perdono es que llegaste derrotada”, le dijo la chef frente al resto de participantes.
Las palabras impactaron por completo a María, quien comenzó a llorar mientras escuchaba la retroalimentación. Según explicó la Chef Zahie, el problema principal fue que la concursante mostró inseguridad desde antes de conocer el resultado del reto. Incluso señaló que, antes de la deliberación, María ya había comentado frente a Michelle que ella sería quien ganaría la prueba, como si hubiera asumido desde el inicio que no tenía posibilidades.