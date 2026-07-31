Lancer confiesa la verdadera razón por la que no logró emplatar bien ayer en MasterChef 24/7: “No veo bien” (VIDEO)

El día de ayer, durante el jueves de delantales negros, Lancer no logró completar los requerimientos del reto en MasterChef 24/7, por lo que la Chef Zahie concluyó que no probarían su platillo debido a que el emplatado no fue el correcto. Esta tarde Michelle y Lancer hablaron del tema y el cocinero le confesó que no logró completar el reto debido a que no ve bien con los lentes de contacto que usa actualmente.