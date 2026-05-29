“No hago nada bien": Emmanuel rompe en llanto tras recibir delantal negro y estar en peligro de salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)

El jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 no solo reveló quiénes serán los cocineros que tendrán que enfrentarse a la posibilidad de dejar el reality el próximo domingo de eliminación; también puso sensibles a los integrantes de la cocina más famosa de México. Emmanuel no pudo evitar las lágrimas al expresar que siente que no está teniendo un buen desempeño y así fue como sus compañeros lo consolaron.