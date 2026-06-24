Las “Guapas del barrio” reaccionan a la estrategia de Luis y Claudia para separarlos en MasterChef 24/7: “Nos ignoraba en todo” (VIDEO)
Los cocineros afirmaron que la estrategia de sus rivales fue contraproducente y se deslindaron de las acusaciones de sabotaje hechas por las “Divas”
Tras la batalla por equipos en la que el grupo de Daniela se convirtió en el ganador, las “Guapas del barrio” reaccionaron a la estrategia de Luis y Claudia para separarlos en MasterChef 24/ y se deslindaron de las acusaciones de sabotaje hechas por las “Divas”.