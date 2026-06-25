“Piensan que me pueden manipular": Jazmín se defiende de los actos de sus compañeros en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Jazmín no pudo contener más lo que piensa y siente dentro del Mundo MasterChef 24/7.
Jazmín compartió con sus amigos de MasterChef 24/7, algunas anécdotas sobre ciertos miembros de su familia que, en sus palabras, han tenido malas actitudes, como manipular y engañar a los demás, por lo que dijo que está acostumbrada a este tipo de acciones y ya no le sorprende que haya personas así dentro de este reality.