Tras escuchar a escondidas la conversación de las “Guapas del barrio”, Carmen le comparte la información a sus aliados (VIDEO)
En una de las noches más tensas que se han vivido en MasterChef 24/7, las “Divas” se reagruparon tras lo ocurrido en la batalla por equipos
En una de las noches más tensas que se han vivido en MasterChef 24/7, las “Divas” se reagruparon tras lo ocurrido en la batalla por equipos por medio de la información que Carmen escuchó a escondidas durante una conversación entre las “Guapas del barrio”.