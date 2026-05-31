Los 5 looks más elegantes de Claudia Lizaldi en MasterChef 24/7

La conductora de MasterChef 24/7, Claudia Lizaldi, continúa consolidándose como uno de los referentes de estilo en la televisión mexicana. En las más recientes apariciones del reality de cocina, ha cautivado a la audiencia con una serie de looks que combinan modernidad y una impecable propuesta fashionista que no pasa desapercibida. Estos son sus 5 looks más elegantes de la temporada 2026.

Claudia Lizaldi deslumbra con looks elegantes en MasterChef 24/7

1. Vestido negro satinado

Claudia Lizaldi lució un espectacular vestido negro satinado de corte asimétrico y escote strapless. La pieza resalta por su silueta sofisticada y una abertura lateral que aporta un toque de sensualidad equilibrada. Complementado con sandalias minimalistas y accesorios metálicos, el look proyecta una imagen de glamour atemporal ideal para una producción como MasterChef 24/7.

2. Conjunto de corsé y transparencias

Otro de los estilismos que llamó la atención fue un conjunto en tono marfil con acabado brillante. La conductora apostó por un blazer estructurado y pantalón de talle alto, combinados con un corsé de líneas geométricas que aportó modernidad y fuerza visual. Este outfit demuestra cómo Claudia Lizaldi domina las tendencias actuales sin perder la sofisticación que la caracteriza.

3. Conjunto blanco

La versatilidad también estuvo presente en una propuesta romántica y vanguardista. Con un corsé semitransparente y mangas voluminosas de tul, la presentadora consiguió un equilibrio perfecto entre delicadeza y dramatismo. El diseño, acompañado por un peinado pulido y maquillaje de acento en los labios, elevó el nivel de elegancia dentro del foro de MasterChef 24/7.

4. Vestido vino

Claudia Lizaldi también lució un vestido en tono vino de escote asimétrico con una manga. La pieza llama la atención por su drapeado en la zona media y su abertura lateral. Complementó el look con sandalias doradas y accesorios metálicos.

5. Corsé con transparencias

Con un corsé de transparencias en tono negro y detalles blancos, la presentadora confirma que en esta temporada de MasterChef México 2026 busca imponer un estilo sofisticado y atrevido, que combina la elegancia de las siluetas estructuradas con los conjuntos tipo sastre.

Claudia Lizaldi marca tendencia en MasterChef 24/7

Cada uno de estos looks refleja la evolución de Claudia Lizaldi como ícono de estilo en la pantalla. Su capacidad para alternar entre vestidos de gala, conjuntos sastre y diseños de inspiración couture confirma por qué se ha convertido en una de las personalidades mejor vestidas de la televisión mexicana.

Más allá de la conducción, aprovecha cada emisión de MasterChef 24/7 para mostrar propuestas de moda que inspiran a sus seguidores. Con prendas cuidadosamente seleccionadas, siluetas favorecedoras y detalles de alta costura, la conductora demuestra que la elegancia puede adaptarse a distintos estilos sin perder autenticidad.