Julio evalúa su trabajo como líder de MasterChef 24/7 y cuenta si quedó satisfecho con el “Pin del chef”

Además de que fue el primer participante de MasterChef 24/7 gracias a los votos del público, Julio logró convertirse en el primer líder de la temporada 2026 tras ganar un reto y recibir el beneficio después de enfrentarse con Carmen. Por lo que durante toda la semana, gozó de importantes beneficios como la inmunidad y el poder cambiar el rumbo de la competencia con sus decisiones.

Así que a punto de que este "mandato" se le termine, Julio se sinceró con María y platicaron de todo lo que implica el "Pin del chef". Al respecto, el creador de contenido aseguró sentirse satisfecho con la forma en que manejó las cosas, especialmente porque al ser la semana 1 todo era nuevo y hasta cree que el resto de los cocineros no son conscientes de qué tan difícil es esta labor.

"Todos lo quieren, pero nadie sabe qué hacer con él", mencionaron en esta charla previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7.

¿Qué beneficios tuvo Julio como el primer líder de MasterChef 24/7?

Como parte de las ventajas que el codiciado "Pin del chef" ofrece, está la salvación para evitar los delantales negros, lo que automáticamente garantiza una semana más dentro de la competencia. De igual manera, Julio armó un equipo de limpieza para que lavaran los trastes y estaciones después de las clases con los "Maestros del chef" y eligió a Camila, Luis y Ricardo para esta labor.

También pudo elegir a los participantes del primer reto en la cocina más famosa de México y repartió recetas para las pruebas en vivo. En contraste, hubo participantes como Ramahá que no estuvieron de acuerdo con sus decisiones, sobre todo porque le dio la sensación de que no estaba siendo un buen capitán.

Quiénes son los cocineros en riesgo de eliminación de MasterChef 24/7 HOY 24 de mayo

Carmen

Luis

Javier "La Chuleta Metalera"

Antrax

Jazmín

Michelle

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Lancer, que se ganó el delantal negro desde el lunes como castigo a su mal comportamiento en el Universo MasterChef 24/7.

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¿Cómo votar en MasterChef 24/7? Así puedes salvar a tu participante favorito

Además de que los cocineros se lo jugarán todo este 24 de mayo con el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 y buscarán entregar preparaciones que cautiven a los jueces, también podrán contar con el apoyo del público. Esto mediante las votaciones para salvar a uno de los participantes que tienen delantal negro.

Solo tienes que entrar al siguiente enlace y repartir los 10 puntos GRATIS entre tus preferidos. Los resultados se conocerán el domingo durante la transmisión de Azteca UNO que empieza en punto de las 20:00 horas.