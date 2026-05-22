Luis confiesa quién es su participante favorito para ganar MasterChef 24/7 y tiene un motivo muy especial

Luis ya demostró que no le importa "soltar verdades" en MasterChef 24/7 y ahora que es portador de uno de los temidos "delantales negros", no piensa quedarse con nada guardado. Es por esto que el creador de "Notibola" se atrevió a contar que sí tiene una compañera preferida para que gane el primer lugar y se trata de Flor, pues considera que se trata de una persona que cocina muy bien y por eso es que trata de ayudarla cada que puede.

¿Por qué Luis quiere que Flor gane MasterChef 24/7?

Aunque siempre está riéndose con los demás y haciendo bromas, Luis se puso serio durante una conversación con Flor y le confesó que, en caso de que él no consiga llegar lejos en la competencia, le gustaría verla como ganadora. En cuanto a las razones para que sea su consentida, explicó que siente una gran conexión con ella y además le daría gusto ver triunfar a alguien que también viene del campo.

¿Quiénes tienen los primeros "delantales negros" de MasterChef 24/7?

Luego del reto con risotto, un platillo que los puso en jaque y que no todos los cocineros de MasterChef 24/7 lograron sacar adelante, ya sabemos quiénes conforman la primera ronda que está en riesgo.



Carmen

Javier

Michelle

Luis

Cabe recordar que Lancer tiene "delantal negro" desde el día lunes, cuando recibió un duro regaño por su comportamiento. Además, las cosas todavía no están dichas porque este 22 de mayo se definirá quiénes son los otros participantes de MasterChef 24/7 que estarán en riesgo de eliminación.

¿Dónde ver MasterChef 2026? Así puedes seguir el 24/7

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes seguir la transmisión en el canal de YouTube de MasterChef y en su cuenta de TikTok. También está disponible en el siwio de Azteca UNO y el acceso total en Disney+. Y para seguir los programas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.