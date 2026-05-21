Luis está en busca de las “Reinas de belleza” de MasterChef 24/7

Las actividades improvisadas al interior del Mundo de MasterChef 24/7 no se detienen y en esta ocasión, Luis decidió llevar a cabo una importante competencia con sus compañeras con el objetivo de encontrar a las "Reinas de belleza" del reality show.

¿Cuáles son los detalles de la competencia?

Poco antes de comenzar la batalla por equipos, Luis reunió a algunas de sus compañeras para compartirles los pormenores del evento. Para empezar, les dijo que el concurso no solamente estaría enfocado en la belleza física de las participantes, ya que también les harán un par de preguntas.

Por otro lado, el conductor de "Notibola" afirmó que habría un jurado integrado por algunos de los hombres del reality show, entre ellos Ramahá, quien calificará la ropa con la que las concursantes hagan su pasarela.

Cabe apuntar que el concurso se realizará una vez terminada la gala de esta noche; sin embargo, Julio le había señalado a Nash que buscaría tener una reunión con sus 21 compañeros para arreglar algunos problemas que se han presentado al interior de la cocina más poderosa de México con el fin de estar en la misma página y mejorar como grupo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales serán liderados por Carmen y Lula; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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