María confiesa qué es lo que haría con el premio si ganara MasterChef 24/7

María tiene claro qué haría si se convierte en la ganadora de MasterChef 24/7. En una dinámica de integración, en la que participaron todos los cocineros, la representante originaria de Durango, pero que vive en Irapuato, Guanajuato, fue cuestionada acerca de lo qué pasará si se convierte en la triunfadora del reality.

La concursante afirmó que su prioridad es asegurar un buen futuro para su hija, a quien describió como su "ancla" y la principal razón por la que decidió competir en el exitoso reality de cocina.

Esto es lo que hará María si gana el premio de MasterChef 24/7

La principal motivación de María para ganar MasterChef México 2026 es asegurar un futuro estable para su hija, quien es la razón fundamental por la que decidió entrar a la competencia. María hizo enfásis en que mientras logre cumplir con ese objetivo de brindarle seguridad, se sentirá satisfecha, independientemente de si gana el concurso o si debe continuar trabajando arduamente como lo ha hecho siempre.

"Principalmente creo que aseguraría un buen futuro para mi hija. Eso es lo que me trajo aquí, mi ancla. Entonces, mientras yo cumpla con eso, me doy por bien servida. Ya sea que gane MasterChef o ya sea que me toque hacer lo que siempre he hecho: a trabajar dura y arduamente. Y pues es que creo que es eso".

En tono bromista, sus compañeros la cuestionaron acerca de pagar su boda con el premio, sin embargo, María respondió con un "No".

María sí se ve como la ganadora de MasterChef México 2026

Su determinación es clara al afirmar que se siente capaz de ganar la competencia de MasterChef 24/7. Cuando se le preguntó directamente si se sentía capaz, su respuesta inicial fue un reflexivo "Mm. Sí". Ante la insistencia de Pablo, quien le pidió una respuesta definitiva, ella confirmó con un rotundo "Sí". Esta reacción fue tan convincente que uno de sus compañeros gritaron: "Ella ya ganó".

¿Cuál es el premio de MasterChef 24/7?

El ganador de la edición MasterChef 24/7 México 2026 recibirá un premio económico de 2 millones de pesos mexicanos, además del tradicional trofeo que lo acredita como el gran campeón del reality de cocina.