MasterChef 24/7: 5 peinados para mantener la higiene en una cocina

En una cocina, mantener el cabello completamente recogido no solo es una cuestión de estilo, sino también de higiene y comodidad. En MasterChef 24/7, donde cada detalle cuenta durante la preparación de los platillos, este ha sido un tema importante entre los "Maestros del fuego". Para aquellos que quieran trabajar como un chef profesional, estos son 5 peinados ideales.

Los peinados deben cumplir objetivos importantes, como mantener el cabello completamente controlado, ser cómodos durante jornadas largas y funcionar bien con gorro, cofia o red. Por esa razón, tanto Emmanuel como Daniela y algunos otros cocineros del Mundo de MasterChef México 2026 han recibido llamadas de atención.

Los 5 peinados más prácticos e higiénicos para cocinar

Desde la clásica trenza francesa hasta el uso de paliacates o bandanas, estos estilos se han convertido en los favoritos para cocinar sin complicaciones. Estas son 5 opciones de peinados prácticos e higiénicos para cocinar:



1. Moño bajo recogido.

Ideal para cabello medio o largo. Se hace recogiendo el cabello cerca de la nuca y sujetándolo firmemente. Este peonado sirve en la cocina porque reduce la caída de cabellos, cabe fácilmente bajo cofia o gorro y se mantiene estable con calor y movimiento.

María es una de las participantes del reality de cocina que lo ha llevado.

2. Trenza recogida.

Puede ser una trenza simple o doble, preferiblemente enrollada o metida dentro del gorro. Este peinado es recomendable porque es muy seguro para cabello largo, evita mechones sueltos y es cómoda durante turnos largos.

3. Cola de caballo alta o baja bien ajustada.

Funciona mejor si además se usa red para cabello para una máxima higiene en la cocina. Es rápida de hacer, fresca, cómoda y compatible con gorros. Es importante que quede bien sujetada para que no se suelte cabello.

El día que Claudia llevaba este peinado fue elegida como capitana.

4. Trenza francesa

La trenza francesa es un muy buen peinado para cocinar porque mantiene el cabello completamente recogido, evita que caigan mechones sobre los alimentos y resulta cómoda durante largas jornadas en cocina. Además, proyecta una imagen limpia y profesional, algo muy alineado con ambientes tipo MasterChef 24/7.

Yazmín ha optado por este peinado en doble trenza.

5. Cabello recogido con paliacate o bandana

Además de funcional, aporta estilo y mayor higiene en cocina. Ayuda a mantener el cabello completamente controlado y reduce la posibilidad de que caigan mechones sobre los alimentos mientras cocinas. Es ideal para cocinas con altas temperaturas porque ayuda a mantener la frente seca.

La "Maestra del fuego" Lili Cuellar ha lucido este peinado en sus clases para MasterChef México 2026.

Además del peinado, en cocina profesional normalmente se recomienda:

