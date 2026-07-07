¿Antrax hizo trampa en el Reto Express de este martes en MasterChef 24/7? Esto es lo que pasó:
El Reto Express de este martes desató la controversia por presuntas trampas de Antrax.
El Reto Express de este martes en MasterChef 24/7 estuvo marcado por la polémica luego de que surgieran señalamientos sobre presuntas trampas de Antrax, quitándole la victoria a Michelle. La situación provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa, quienes ya debaten si realmente hubo juego sucio. ¿Tú qué opinas?