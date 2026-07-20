MasterChef 24/7 | ¡Arranca el primer reto! Los cocineros se juegan su permanencia
Comienza el primer desafío del décimo Domingo de Eliminación, donde cada decisión puede cambiar el destino de los participantes.
El décimo Domingo de Eliminación ya está en marcha con el inicio del primer reto de la noche. Los cocineros deberán demostrar su creatividad, técnica y capacidad para trabajar bajo presión en un desafío que podría marcar el rumbo de la competencia. Cada decisión, cada ingrediente y cada minuto serán determinantes para acercarse al balcón o quedar en riesgo de abandonar la cocina más famosa de México. La exigencia aumenta conforme avanza la temporada y ningún participante puede darse el lujo de cometer errores.