Emmanuel e Ixdit desatan nuevos momentos tensos luego de un descuido de esta en MasterChef 24/7
Un simple descuido terminó desatando un nuevo enfrentamiento dentro de la cocina.
La tensión volvió a apoderarse de los Cocineros cuando Emmanuel e Ixdit protagonizaron un incómodo momento en el universo de MasterChef 24/7. Todo comenzó después de que Ixdit no encontrara una libreta que ella misma había olvidado, situación que provocó un intercambio de reclamos y elevó el ambiente entre ambos cocineros.