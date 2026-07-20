Julio consigue el Pin del Chef MÁS importante de MasterChef 24/7 además de la Salvación y ser el primer finalista
Un desafiante platillo con jabalí definió al cocinero que aseguró su lugar entre los 12 finalistas.
La batalla por el Pin del Chef llegó a su fin en MasterChef 24/7. Tras presentar un platillo con jabalí como ingrediente protagonista, los jueces eligieron al Julio como ganador de la noche, quien además de conquistar el codiciado Pin, se convirtió en el primer integrante del Top 12 de la temporada, asegurando su lugar entre los finalistas.