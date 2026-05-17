MasterChef 24/7 | Arranca el primer reto de MasterChef 24/7: todo por el mandil blanco

La competencia comenzó oficialmente en MasterChef 24/7 con el primer gran reto, donde los participantes se enfrentaron a 20 minutos intensos para conseguir el codiciado mandil blanco. Entre presión, emoción y mucha adrenalina, cada cocinero tuvo que demostrar sus habilidades desde el primer instante. El tiempo corrió en su contra y dejó claro que en esta cocina cada segundo puede hacer la diferencia.

