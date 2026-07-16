Lancer defiende el honor de Michelle ante las acusaciones de Luis y Ramahá en MasterChef 24/7: “Tus sentimientos no me importan” (VIDEO)
El cocinero se puso serio luego de que sus compañeros cuestionaran su ausencia de motivos para subir a Michelle al balcón
Luego de que Luis y Ramahá cuestionaran la falta de motivos de Lancer para subir a Michelle al balcón, a diferencia de lo que dijo públicamente de Claudia, el cocinero se puso serio y defendió el honor de su pareja de las acusaciones hechas por sus compañeros.