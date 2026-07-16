“Eso es de gente falsa": Ramahá confesó que hay algo que no tolera en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Durante una plática con el grupo de “Las Divas”, Ramahá se sinceró y reveló un límite muy claro dentro del Mundo MasterChef 24/7 pues, sin rodeos, confesó que detesta que la llamen “bebé", catalogando este tipo de gestos afectuosos de cariño superficial como algo propio de “gente falsa” que simplemente no tolera. ¿Se referirá a alguien en particular?

