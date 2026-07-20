¡TODOS los cocineros tienen Delantal Negro! Conoce el Reto del Pin del Chef de esta noche en MasterChef 24/7
Todos buscarán el codiciado Pin del Chef... excepto Jazmín, quien quedó fuera tras perder el Reto Express.
La competencia sube de nivel con la disputa del Pin del Chef más importante de la temporada. Todos los cocineros tendrán la oportunidad de pelear por este poderoso beneficio, con una sola excepción: Jazmín, quien no podrá competir luego de caer en el Reto Express, quedando sola en esta decisiva batalla de MasterChef 24/7.