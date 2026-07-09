Ya tenemos a DOS Delantales Negros en MasterChef 24/7, esto fue lo que vimos en las degustaciones:
Las primeras degustaciones de la noche revelan quiénes son los dos primeros Delantales Negros de la semana.
La hora de la verdad llegó con el inicio de las degustaciones del reto de esta noche en MasterChef 24/7. Tras evaluar los primeros platillos de la noche, los Chefs definieron a los dos primeros Cocineros que recibirán el Delantal Negro y deberán seguir luchando por permanecer en la competencia.