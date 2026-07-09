“No estamos jugando": La Chef Zahie Téllez reacciona contra Jazmín y Camila por intentar engañarla en el jueves de Delantales Negros de MasterChef 24/7
La Chef Zahie no dejó pasar el intento de engaño y sancionó a Jazmín y Camila durante el reto de esta noche en MasterChef 24/7
La Chef Zahie Téllez enfrentó a Jazmín y Camila tras detectar que intentaron engañarla durante el reto esta noche en MasterChef 24/7. Con un contundente “no estamos jugando”, la chef dejó clara su postura y ambas Cocineras recibieron una sanción por su acción.