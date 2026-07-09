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“Has tenido muy buenos platillos": Las Guapas del barrio consuelan a Camila tras recibir delantal negro en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El despeño de Camila esta noche en MasterChef 24/7 la dejó sensible y con sentimientos encontrados.

Durante el jueves de delantales negros, Camila tuvo uno de los episodios más complicados dentro de esta temporada de MasterChef 24/7, pues no sólo recibió un fuerte regaño por parte de la Chef Zahie, también obtuvo un mandil negro, lo cual pone en peligro su permanencia en el reality.

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