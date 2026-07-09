“Has tenido muy buenos platillos": Las Guapas del barrio consuelan a Camila tras recibir delantal negro en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El despeño de Camila esta noche en MasterChef 24/7 la dejó sensible y con sentimientos encontrados.
Durante el jueves de delantales negros, Camila tuvo uno de los episodios más complicados dentro de esta temporada de MasterChef 24/7, pues no sólo recibió un fuerte regaño por parte de la Chef Zahie, también obtuvo un mandil negro, lo cual pone en peligro su permanencia en el reality.