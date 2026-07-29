“Yo no voy a formar parte de esta mediocridad": Así fue la TENSA reacción de los jueces tras esta Batalla por Equipos en MasterChef 24/7
Los Chefs no ocultaron su molestia después de una Batalla por Equipos que quedó muy por debajo de sus expectativas.
La Batalla por Equipos dejó un sabor amargo en MasterChef 24/7. El desempeño de ambos equipos no estuvo a la altura del reto, provocando una fuerte reacción de los Chefs, quienes expresaron su inconformidad por el bajo nivel mostrado en la cocina donde el Poncho Cadena soltó una frase contundente: “Yo no voy a formar parte de esta mediocridad.”