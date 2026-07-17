“Me da mucha risa hacerla desatinar": Carmen aclara la pelea que sostuvo con Luis en una clase de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera habló de las imágenes mostradas en la gala de mandiles negros sobre el altercado y reveló la verdadera razón detrás de la pelea
Luego de que Carmen acusara un cambio de actitud en Luis tras haber conquistado el Pin del Chef, la cocinera buscó aclarar la pelea que sostuvo con su compañero en la clase de la Chef Lili Cuéllar y reveló la verdadera razón detrás del altercado.