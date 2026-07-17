Conoce a los Cocineros de MasterChef 24/7 que pueden competir por la Salvación esta semana
La última evaluación de la noche dejó definidos al último aspirante a la Salvación y al cocinero que portará el Delantal Negro.
La degustación final de MasterChef 24/7 marcó un momento decisivo al definir al último cocinero que tendrá la oportunidad de competir por la Salvación este viernes. Al mismo tiempo, los jueces determinaron quién deberá continuar en la competencia con el Delantal Negro, elevando la presión rumbo al siguiente reto.