“Me tienen envidia por bonita": Michelle se defiende ante las críticas por haber subido al balcón de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera asegura que ella se ganó totalmente este lugar en MasterChef 24/7.
Tras las críticas por haber subido al balcón en MasterChef 24/7, Michelle se defendió sin filtros. Con total seguridad, la cocinera afirmó: “Me tienen envidia por bonita”, dejando claro que su polémica salvación no se debió a su relación con Lancer, sino a su propio esfuerzo. Aunque reconoció tener un carácter fuerte y estresarse bajo presión, Michelle sostuvo que cocina bien y trabaja duro en cada estación. Con esta contundente declaración, se planta frente a sus detractores asegurando que se ganó a pulso su codiciado lugar en la parte alta del reality.