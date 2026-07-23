Carmen reveló el plan con el que sacó ventaja en uno de los Retos más importantes de MasterChef 24/7
Una decisión de Carmen desató la polémica tras sacar ventaja de Antrax en uno de los retos más importantes de MasterChef 24/7.
La tensión se apoderó cuando Carmen protagonizó un momento que no pasó desapercibido en el universo de MasterChef 24/7. Durante uno de los retos más importantes de la competencia, logró sacar ventaja de Antrax, dejando la duda entre los Cocineros y el público: ¿fue estrategia o manipulación?