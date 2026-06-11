Algunos Chefs hablan con los Cocineros de MasterChef 24/7 sobre sus procesos y técnicas en este jueves de Delantal Negro
Los chefs compartieron observaciones clave con Luis y Daniela durante la competencia en MasterChef 24/7.
La Chef Zahie se acercó a Luis para hablar sobre su técnica al cortar pollo y darle recomendaciones para mejorar su ejecución. Por su parte, el Chef Poncho Cadena sostuvo una conversación con Daniela, brindándole orientación en medio de la exigente jornada de cocina de MasterChef 24/7.