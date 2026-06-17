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Claudia habla sobre el por qué eligió a puros hombres para trabajar con ella en esta Batalla por Equipos

Claudia explicó la estrategia detrás de su elección para enfrentar la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7.

Claudia compartió las razones por las que decidió formar su equipo con puros hombres, lo cuál ha caído un poco extraño con las demás participantes de MasterChef 24/7. Su elección responde a una estrategia para enfrentar el reto y buscar el mejor resultado en esta nueva batalla culinaria.

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