“La que hizo el trabajo mal fui yo": María asegura que se equivocó como capitana en MasterChef 24/7 (VIDEO)
María hizo un contundente comentario respecto a su desempeño esta noche como líder del equipo rojo en MasterChef 24/7.
Luego de vivir un intenso miércoles de batalla por equipos, en donde la cocina más famosa de México tuvo de todo, María aseguró frente a los cocineros, que su equipo falló debido a su liderazgo, y les pidió que no buscaran culpar a nadie más. Así se vivió este momento de tensión dentro del Mundo MasterChef 24/7.