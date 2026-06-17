“Se destruyen pero se aman": Así describen la relación de Lancer y Michelle en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Camila y Flor opinan acerca de la relación que están construyendo Lancer y Michelle dentro de MasterChef 24/7.
El creciente romance entre Lancer y Michelle sigue dando de qué hablar dentro del Mundo MasterChef 24/7, y esta vez, Camila y Flor hablaron con el cocinero para saber qué pasaría si ambos se enfrentaran en un ‘duelo’ para ganar el reality, y la respuesta del creador de contenido las dejó sin palabras.