Las primeras degustaciones de pastes de la noche dan a los Cocineros que podrán continuar en el Reto por el Pin del Chef de este lunes
Los Chefs inician las degustaciones para elegir a los participantes que seguirán en la competencia.
La tensión aumenta esta noche en MasterChef 24/7 con el inicio de las degustaciones de la primera parte del Reto por el Pin del Chef. Los Chefs prueban cada platillo para evaluar el desempeño de los cocineros y decidir quiénes lograrán avanzar a la siguiente ronda de la noche.