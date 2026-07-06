La impotancia de las votaciones en MasterChef 24/7: Flor es elegida por el público para seguir por el Reto del Pin del Chef este lunes 06 de julio
¡Va con todo! El público eligió a Flor para que continúe en la parte final del Reto por el Pin del Chef de esta semana.
El público tuvo la última palabra y eligió a Flor quien debía continuar en el reto de esta noche por el Reto del Pin del Chef. Tras conocer el resultado, los Chefs revelaron las instrucciones del segundo desafío, donde los participantes volverán a poner a prueba su talento en la cocina de MasterChef 24/7.