¿Cómo le hubiera ido a los ex participantes en la recta final de MasterChef 24/7? Julio y Daniela opinan al respecto (VIDEO)
Los cocineros reflexionaron sobre las cualidades necesarias para llegar hasta las etapas finales de la competencia culinaria
Con la recta final de MasterChef 24/7 en curso, Julio y Daniela reflexionaron sobre las cualidades necesarias para llegar hasta las últimas etapas de la competencia culinaria e intercambiaron opiniones sobre cómo le hubiera ido a los ex participantes del reality show.